الخليج اليوم .. مسؤولان أميركيان: أسقطنا طائرة مسيرة في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مسؤولان أميركيان اليوم الأربعاء، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة بدون طيار في البحر الأحمر انطلقت من اليمن، وذلك فيما يبدو أنها المرة الثانية التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع صراع إسرائيل وحركة حماس.

وذكر المسؤولان بشرط عدم نشر اسمهما أن المدمرة الأميركية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

فيما لم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.

اعتراض بالستي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو إسرائيل.

كما أكد الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت على مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، ما تسبب في أضرار مادية وحالة من الذعر.

وأعلن الحوثيون في اليوم نفسه أنهم أطلقوا عددًا من الصواريخ البالستية نحو جنوب إسرائيل، في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفّذتها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

الحوثيون يطلقون مسيرات

وكان الحوثيون أعلنوا أواخر الشهر المنصرم أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل رداً على الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من شهر.

وقال المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع يوم 2 نوفمبر الجاري عبر حسابه في "إكس"، "سنواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وتسبب هجوم مباغت شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بمقتل 1400 شخص غالبيتهم من المستوطنين قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

بدورها، ردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة تسبب بمقتل أكثر من 11 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين.