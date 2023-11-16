شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية لاقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة الكويت بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتعريض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، في انتهاك صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وفي جريمة جديدة من جرائمه التي تستهدف الأرواح والممتلكات، إضافة إلى الخدمات الحيوية.

وقالت "الخارجية الكويتية" في بيان، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية يُعد تصعيدًا جديدًا وخرقًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وقف استمرار سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل

قطر تطالب بتحقيق دولي

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام مجمع الشفاء، وطالبت "الخارجية القطرية" في بيان، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال.

وطالبت أيضًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة دولة بالاحتلال، وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين الذين يحتمون بالمجمع بجانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سوف يشجع الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع، ما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف، ويقود إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، كما يؤدي إلى تلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته.

وجددت "الخارجية القطرية" موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

ووصفت الحكومة الأردنية اقتحام مستشفى الشفاء، بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة دولة الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع، وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي، ما يمثل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

وشدد السفير القضاة على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها المتواصل، وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصا النساء والاطفال، والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة.

استهزاء الاحتلال بالقانون الدولي

وأدان البرلمان العربي، اقتحام مجمع الشفاء وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، عادًا الاقتحام انتهاكًا صارخًا واستمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

وقال البرلمان في بيان: إن اقتحامات مستشفيات غزة تشكل امتدادًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.

وحمل البرلمان العربي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والنازحين الحاضرين داخل المجمع، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

ودعا الصليب الأحمر بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، حتى يتمكن من أداء دوره في القطاع.