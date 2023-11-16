شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء وقصف محيط "الميدانى الأردنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة العربية السعودية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مستشفى الشفاء الطبى، وقصف محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى قطاع غزة المحاصر، والذى يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة تؤكد ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

وعلى صعيد متصل، رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن، والذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

وأفادت الوكالة السعودية، بأن هذه الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.