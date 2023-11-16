برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر الموت جوعا في غزة

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وأوضحت زكي أن الأشخاص في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض بشكل أوسع، نظرًا لعدم تناولهم ما يكفي من الطعام والتغذية. وأضافت: "سيضعف جهازهم المناعي لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء لمساعدتهم في التغلب على جميع التحديات التي يواجهونها الآن. لا يملك الناس الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم من خطر الأمراض التي يمكن أن تنتشر، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة الآن".
وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي من انهيار الأنظمة الغذائية في قطاع غزة، حيث تشير المؤشرات إلى نفاد المواد الغذائية في المتاجر، وارتفاع الأسعار بشكل متزايد، مع إغلاق المخابز أبوابها.
وأضافت أن البرنامج يعتمد على الأغذية المعلبة والتمور والخبز لمساعدة السكان الذين يتعرضون بشكل متزايد لخطر سوء التغذية.
وأكدت عليا، أن لديهم فريقًا من خبراء التغذية يعملون على تصميم سلة غذائية تلبي أكبر قدر ممكن من احتياجات الناس في غزة الذين لا يمكنهم الطهي بسبب نقص المواد الغذائية والوقود، مشيرة إلى أن توفير المياه النظيفة يشكل أيضاً تحديا كبيرا.
ونوهت بضرورة توسيع نطاق الوصول إلى غزة قائلة: "نحن بحاجة للتأكد من أننا قادرون على نقل الإمدادات بأي وسيلة ممكنة، إذ لم يعد معبر واحد كافيا، نحن بحاجة إلى استكشاف خيارات أخرى، نحن بحاجة إلى الوصول الآمن إلى داخل غزة لتوزيع هذه المواد الغذائية بمجرد عبورها، وضمان وصولها فعلياً إلى الناس في جميع مناطق غزة".
أمس, 20:35 GMT
وأشارت إلى أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح حالياً لا تلبي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، الذين يحتاجون جميعهم إلى المساعدة الإنسانية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.