شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت ماليزيا عن قلقها إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، داعية إلى الوقف الفوري للعدوان عاجلًا، ورافضة بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الدفاع الماليزي محمد حسن في الاجتماع 17 لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاجتماع العاشر لوزراء دفاع رابطة الآسيان زائد بجاكرتا.

وطالب وزير الدفاع الماليزي بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدًا رفض بلاده أية محاولات لنزوح الشعب الفلسطيني من أرضه المشروعة.

11517 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الرابع على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

3600 مفقود مدني

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء يوم 14 نوفمبر، و11320 شهيدًا، بينهم 4650 طفلًا، 3145 إمرأة، و685 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفًا.

وقالت إن أكثر من 3600 مدني ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلًا.