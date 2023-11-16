الخليج اليوم .. أنور قرقاش: قرار مجلس الأمن بإقامة هدن وممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة بالخطوة الإيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد قرقاش أنه من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة ايجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين، من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة.».