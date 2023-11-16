شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 68 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 68 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه جرى اعتقال 18 شخصًا من رام الله (وسط الضفة)، بينهم أسرى مُحررون، و15 شخصًا من مُحافظة الخليل، و5 من مُحافظة بيت لحم، الواقعتين جنوب الضفة، فما جرى اعتقال اثنين من مدينة "القدس" المُحتلة، واثنين آخرين من "أريحا" الواقعة شرق الضفة.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 14 فلسطينيا من مُحافظة "قلقيلية"، وسبعة من "جنين"، وواحدًا من "طوباس"، وأربعة من "نابلس" شمالا.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، فمنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ترافق الاعتقالات الواسعة في مدن الضفة أعمال تنكيل واعتداءات بالضرب والإهانة المتعمدة من قبل جيش الاحتلال، كما طالت الاعتقالات صحفيين وأسرى سابقين وكل من تسول له نفسه انتقاد الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.