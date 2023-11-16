روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخدمة الصحفية: "سلمت طائرة إيل-76 ​​التابعة لوزارة الطوارئ الروسية دفعةً أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتم تنظيم المساعدة الروسية بإيعاز من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني".

يشار إلى أنه سيتم نقل الشحنة الإنسانية التي تزن نحو 21 طنا إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيعيدون توجيه المساعدات الروسية إلى سكان قطاع غزة.

مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.