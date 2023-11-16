الهلال الأحمر المصري يعلن دخول 18 ألفا و800 طن من المساعدات إلى غزة

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وأضاف الناظر للصحفيين أن 131 طائرة حتى الآن وصلت إلى مصر قادمة من 30 دولة و8 منظمات دولية، فيما وصلت المساعدات المصرية حتى الآن لـ 10 آلاف طن، ومساعدات الأمم المتحدة من داخل مصر 6 آلاف طن.
وأوضح الناظر أن فلسطين تسلمت حتى الآن 1090 شاحنة من المساعدات الإغاثية بإجمالي مساعدات 18800 طن ولايزال العمل مستمرا على قدم وساق.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أن جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع، نظرًا لعدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.
وأوضحت زكي أن الأشخاص في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض بشكل أوسع، نظرًا لعدم تناولهم ما يكفي من الطعام والتغذية. وأضافت: "سيضعف جهازهم المناعي لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء لمساعدتهم في التغلب على جميع التحديات التي يواجهونها الآن. لا يملك الناس الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم من خطر الأمراض التي يمكن أن تنتشر، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة الآن".
وأشارت المتحدثة إلى أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح حالياً لا تلبي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، الذين يحتاجون جميعهم إلى المساعدة الإنسانية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.