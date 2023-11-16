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المفوض العام للأونروا: ارتفاع ضحايا موظفى الوكالة فى غزة إلى 103 منذ 7 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الخميس، ارتفاع عدد ضحايا موظفي الوكالة في غزة إلى 103 منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر.

          
وبحسب موقع الشرق الإخبارى، كان لازاريني قد حذر من أن العمليات الإنسانية للوكالة في قطاع غزة على وشك التوقف لعدم توفر الوقود، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى وفاة الكثيرين.
          
وتسلمت الأونروا الأربعاء، أول شحنة من الوقود جرى إفراغها في شاحنات الوكالة وهي عبارة عن "نصف شاحنة" وقود.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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