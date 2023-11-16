شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدى بأشد العبارات القصف الإسرائيلى فى محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة، بما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره.

وقال رشدي - في بيان صحفي اليوم الخميس، إن القصف جريمة جديدة تُضاف للجرائم البشعة للاحتلال ضد الأطقم الطبية، ويُمثل استهدافاً متعمداً لرجال ونساء يخاطرون بحياتهم من أجل انقاذ المدنيين ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد أن الجامعة العربية تتضامن مع المملكة الأردنية الهاشمية في أية خطوات قانونية أو سياسية تتخذها في مواجهة هذه الجريمة التي تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، شأنها في ذلك شأن جرائم الاحتلال في هجماته الوحشية على المستشفيات في غزة، على مرأى ومسمع من العالم، وفي انتهاك لكل أعراف الحرب وقوانينها.