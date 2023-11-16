رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"الخليج 365": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الطائرة الروسية التي تم استلامها اليوم، تحمل 20.5 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

وأكد أنه جاري حاليا شحن هذه المساعدات وتوصيلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، ومن ثم إعادة شحنها على شاحنات وتوصيلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.



© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 1/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة © Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 2/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة © Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 3/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة © Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 4/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش © Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 5/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش © Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 6/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 1/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 2/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 3/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 4/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 5/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 6/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

وثمن رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الدور الروسي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه من المقرر استلام طائرات أخرى اليوم، ليصل الرقم الإجمالي إلى أكثر من 130 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.



وأشار إلى توصيل عدد كبير من هذه المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم إدخال أكثر من 1000 شاحنة مواد ومساعدات إنسانية، وعدد من سيارات الإسعاف، للقطاع بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.