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رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"الخليج 365": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الطائرة الروسية التي تم استلامها اليوم، تحمل 20.5 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

وأكد أنه جاري حاليا شحن هذه المساعدات وتوصيلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، ومن ثم إعادة شحنها على شاحنات وتوصيلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - الخليج 365 عربي

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© Photo / The Russian embassy in Egypt

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - الخليج 365 عربي

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© Photo / The Russian embassy in Egypt

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - الخليج 365 عربي

3/6

© Photo / The Russian embassy in Egypt

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

© Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش - الخليج 365 عربي

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© Gulf 365

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

© Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش - الخليج 365 عربي

5/6

© Gulf 365

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

© Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش - الخليج 365 عربي

6/6

© Gulf 365

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

1/6

© Photo / The Russian embassy in Egypt

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

2/6

© Photo / The Russian embassy in Egypt

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

3/6

© Photo / The Russian embassy in Egypt

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

4/6

© Gulf 365

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

5/6

© Gulf 365

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

6/6

© Gulf 365

استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش

وثمن رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الدور الروسي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه من المقرر استلام طائرات أخرى اليوم، ليصل الرقم الإجمالي إلى أكثر من 130 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - الخليج 365 عربي, 1920, 16.11.2023
وأشار إلى توصيل عدد كبير من هذه المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم إدخال أكثر من 1000 شاحنة مواد ومساعدات إنسانية، وعدد من سيارات الإسعاف، للقطاع بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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