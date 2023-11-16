سامح شكري: مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين - عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين الأجانب بمشاركة مراسل "الخليج 365"، اليوم الخمس، حيث أكد شكري على ضرورة حل الدولتين وأن هناك توافق دولي بشأن ضرورة تنفيذه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ4 من يونيو 1967.

وأكد شكري أن مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن نتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية.

وأضاف: "أما بشأن جنوب غزة وما إن كان هناك مخطط لا علم لنا به، لكن نحن نعمل على وقف الصراع وتوفير الاحتياجات الإنسانية والطبية".

وقال وزير الخارجية المصري: "معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة وعملية دخول المساعدات تتم عبر التنسيق مع المنظمات الإنسانية وإسرائيل باعتبارها دولة احتلال"، مضيفا: "لم نستطع إدخال أكثر من ألف و136 شاحنة توفر معظمها من مصر ومنظمات العمل الأهلي، رغم أن الاحتياجات أكثر بكثير مما يدخل، ونسعى لزيادة المساعدات".

وأوضح سامح شكري أن مصر لديها إرادة قوية في رفض أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني في إطار محاولات تصفية القضية أو إلقاء المسؤولية على دول الجوار"، مضيفا: "نحن نثق في وعي الشعب الفلسطيني لهذه المحاولات"