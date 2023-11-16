الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية وزعت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، اليوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مجموعة كبيرة من الملابس والأحذية الشتوية في كنيسة قرية طرطب في ريف القامشلي الجنوبي في محافظة الحسكة.

وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية، المقدم فيكتور، في تصريح لـ"الخليج 365" أنه مع اقتراب موسم الشتاء قامت القوات الروسية بتوزيع ملابس شتوية وأحذية لكافة الأعمار كمساعدة إنسانية من القوات الروسية لدعم صمود الشعب السوري الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للحصار الجائر المفروض عليه من أمريكا وحلف الناتو.

9 نوفمبر, 13:11 GMT

وعبر عدد من سكان قرية طرطب من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية، مقدرين التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الروسي في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري.

وكانت القوات الروسية وزعت قبل أيام قرطاسية تعليمية لــ 63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضاً 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.

وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وقدم فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.