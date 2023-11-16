شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرلمان العربى، بصدور قرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية فى غزة تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على قطاع غزة.. مشددًا على أهمية العمل بشكل جدى ومكثف للبناء على هذه الخطوة لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين فى القطاع.

وطالب البرلمان العربى، في بيان صحفي اليوم الخميس، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين الأفعال الوحشية لإسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) بقتل المدنيين والأطفال والنساء واستهداف المستشفيات في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية باعتباره عقابا جماعيا لمواطني القطاع ويمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.

وشدد البرلمان العربى على ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وإنهاء إجراءاتها الوحشية بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذى تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع .. مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.