شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدعو لتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية والوقف الفورى للعدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مندوب دولة فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك إلى ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والذى يتضمن مطالبات عاجلة وفورية للمجتمع الدولى بالعمل على الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإغاثته، وإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين، والذي يشكل بالأساس أصل العدوان والتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وقال السفير مهند العكلوك - في تصريح اليوم الخميس، إنه بمتابعة قرار القمة التي عُقدت بالرياض في 11 نوفمبر، فقد قامت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية بإرسال مذكرات للأمانة العامة ومندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة؛ لحث الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة على تنفيذ مضامين قرار القمة.

وأضاف أن المذكرات تناولت تنفيذ مضامين قرار القمة ومنها مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وملزم يفرض وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بجميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتابع أن المذكرات تضمنت أيضًا دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

وشدد على أن تنفيذ قرار القمة أمر حيوي وأساسي تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأفعال التي ترقى لجريمة الإبادة الجماعية، والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد.