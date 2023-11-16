إعلام غربي: إسرائيل لم تعرض أي نفق أو أسير أو قيادي لـ"حماس" في "الشفاء".. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ورافق مراسل صحفي أمريكي الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، لكنه لم يجرِ أي مقابلة مع المرضى أو الأطباء الذين كانوا موجودين في المستشفى، كما لم يتم عرضهم في مشاهد التقرير، دون أن يذكر سببا لذلك.

وعرض الفيديو المرفق بالتقرير بندقيتين من نوع "كلاشنيكوف" الروسية، وبضعة أشرطة من الذخيرة في غرفة فحص الرنين المغناطيسي في المستشفى، دون أن تظهر في الفيديو ترسانة الأسلحة التي تحدثت إسرائيل مرارًا عن وجودها أسفل المستشفى.

وأفادت صحيفة "فوكس نيوز" بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه عثر على كتب إرشادات عسكرية تابعة لـ"حماس" مثل "تكتيكات العمليات التعرضية" تحمل شعار "كتائب القسام".

ولخّص مراسل "فوكس نيوز" تقريره بأن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت، ولم يعثر على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

كما أنه لم يعثر على ترسانة أو مخازن سلاح مخبأة في أقبية أو أي غرفة في المستشفى، ولم يفِد بعثوره على أنفاق، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى.