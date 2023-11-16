الهلال الأحمر المصري يكشف لـ "الخليج 365" عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر إن إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 132 طائرة من مختلف دول العالم حملوا 4400 طن من المساعدات المختلفة من 31 دولة و14 منظمة دولية وعالمية وأممية.

وأكد أن معبر رفح لم يغلق أبوابه، وفي انتظار وصول الشاحنات حين وصولها من معبر العوجا التجاري الحدودي مع إسرائيل، وفي انتظار وصول أعداد من الجرحى حيث وصل حتى الآن 9 حالات فقط، ودفعة ثانية من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة بعد وصول 250 أجنبيا كدفعه أولى من أصل 842 الذي من المنتظر مغادرتهم غزه اليوم، وكذلك في انتظار إدخال شاحنات وقود متواجدة بالقرب من معبر رفح.



© Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 1/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش © Gulf 365استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 2/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش © Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 3/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة © Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 4/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة © Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 5/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة © Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 6/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 1/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 2/6 © Gulf 365 استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش 3/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 4/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 5/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة 6/6 © Photo / The Russian embassy in Egypt وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة

وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أن جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، محذرًا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع، نظرًا لعدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة حوارا أُجري مع عليا زكي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، أبدت فيه قلق البرنامج بشأن مخاطر سوء التغذية وخطر الموت جوعًا في غزة.



وأوضحت زكي أن الأشخاص في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض بشكل أوسع، نظرًا لعدم تناولهم ما يكفي من الطعام والتغذية. وأضافت: "سيضعف جهازهم المناعي لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء لمساعدتهم في التغلب على جميع التحديات التي يواجهونها الآن. لا يملك الناس الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم من خطر الأمراض التي يمكن أن تنتشر، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة الآن".

وأشارت المتحدثة إلى أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح حالياً لا تلبي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، الذين يحتاجون جميعهم إلى المساعدة الإنسانية.