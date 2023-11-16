"الفارس الشهم".. الإمارات تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر جنوبي غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن الخطوة تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت أن القدرة الإنتاجية لكل محطة ستصل إلى 200 ألف جالون يوميًا بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميًا.

وأضافت: "تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حاليًا".

ويشهد قطاع غزة حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي وغربي لليوم الـ41 على التوالي، خلّفت مقتل 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، إلى جانب خراب واسع وشح في إمدادات المياه بعد قطعها من قبل إسرائيل.