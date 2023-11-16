شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث مع مسؤولين بواشنطن إعادة إعمار درنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال لقائه عددًا من المسؤوليين الأمريكيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، برامج إعادة الإعمار في ليبيا.

وأفاد المجلس الأعلى للدولي في بيانٌ، اليوم الخميس، أن تكالة الذي يزور واشنطن حاليًا مع وفدٍ من مجلس الدولة، ناقش خلال لقائه المدير التنفيذي بالبنك الدولي تواكر شاه، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي باهادور بيجاني، سُبل دعم برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة، جراء الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرًا.