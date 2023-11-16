الخليج اليوم .. حوت نافق يجنح لمحمية جزر فرسان في جازان بالسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعامل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مع حالة جنوح حوت باليني نافق إلى شواطئ محمية جزر فرسان، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداولوا مقطع فيديو أظهر أمواج تدفع الحوت النافق على شواطئ أرخبيل جزر فرسان بمنطقة جازان.

وتتميز الحيتان البالينية بامتلاكها "صفائح بالينية" عوضاً عن الأسنان، تستخدمها لتصفية الطعام من الماء. ولا تنمو لهذه الحيتان أسنان إلا في المرحلة الجنينية.

والحيتان البالينية أكبر حجماً في العادة من الحيتان ذوات الأسنان (ومنها الحوت الأزرق، الذي يعد أضخم الكائنات على الكرة الأرضية). والأنثى لدى الحيتان البالينية أكبر حجماً من الذكر.

كذلك، تتميز الحيتان البالينية بأن لديها فتحتين أعلى رأسها للتنفس، مما يطلق زفيراً شبيهاً بحرف الـV.