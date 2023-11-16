رئيس جنوب أفريقيا: يجب على الجنائية الدولية التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رامافوزا للصحفيين في قطر: "ننضم إلى العديد من الدول والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما يحدث، لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية، جريمة حرب تحدث"، مؤكدًا على ما حدث في مستشفى "الشفاء"، "وخصوصا، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما، وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل للتوقف الفوري عما تفعله".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأنه لن ‏يوافق على "هدنة موقتة" في الحرب على غزة، من دون إطلاق حركة ‏‏حماس لسراح الرهائن، الذين تحتجزهم في القطاع.

وقال إن "نتنياهو لا يستطيع الإقدام على هذه الخطوة، من غير أن تحصد حكومته إنجازا سياسيا وعسكريا بإمكانه تقديمه للمجتمع الإسرائيلي المشحون بالغضب، لذلك يتملّص من هذه الهدنة، رغم المطالبات الدولية بتطبيقها في ظل المجازروالإبادة الجماعية في غزة".

تجاوز عدد القتلى من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 11.5 ألف شخص، وأصيب أكثر من 29 ألف شخص.

وفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو 150 إسرائيليا من قبل حماس. وأكّدت الحركة نفسها أن هناك نحو 200-250 سجينا في قطاع غزة.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة" الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.