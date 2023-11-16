تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر المشاهد قيام الجيش الإسرائيلي بعرض مجموعة أسلحة قال إنه قد وجدها داخل المستشفى بالإضافة إلى جهاز حاسوب وبعض الأدوات.

وشارك مغردون وأطباء على "إكس" المشاهد معتبرين أنها لا تمثل حقيقة الواقع، وشدد البعض على استحالة وضع الأسلحة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، فيما زعم آخرون أن المشاهد قد تكون صحيحة.

برأيك، هل يمكن أن تضع "حماس" أسلحتها ومقراتها داخل المستشفيات كما تقول إسرائيل؟

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أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرض أيًا من الأنفاق التي تحدّث مرارًا عن وجودها أسفل مستشفى الشفاء، الذي اقتحمه وقصف محيطه.

ورافق مراسل صحفي أمريكي الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، لكنه لم يجرِ أي مقابلة مع المرضى أو الأطباء الذين كانوا موجودين في المستشفى، كما لم يتم عرضهم في مشاهد التقرير، دون أن يذكر سببا لذلك.