شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدعو إلى اعتماد هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ورحبت بصدور قرار مجلس الأمن الذي يُلزِم أطرافَ النِّزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

اعتماد هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين

ودعت إلى تكرار اعتمادِ هدنةٍ إنسانيةٍ لإنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال الذين يواجهون خطرًا حقيقيًّا على حياتهم مع كل لحظة.

وأكدت أن استهدافَ المستشفيات جريمةٌ وحشيةٌ تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية.

وشددت على أن قرارَ مجلس الأمن خطوةٌ أولى في الاتجاه الصحيح، لتحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروِّعة التي تُرتكَب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11660 شهيدًا، ونحو 32 ألف مصاب.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة حتى 15 نوفمبر، بلغ 11470 شهيدًا، منهم 4707 أطفال، و3155 امرأة، و686 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألفًا.