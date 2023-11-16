شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى بشار الأسد يصدر عفوا عاما عن عدد من المسجونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد المرسوم التشريعى رقم (36) لعام2023 القاضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.

ونص المرسوم على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعى فى الجنح والمخالفات و عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وكذا العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية بالاضافة المحكوم عليهم بالعقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذى بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما شمل المرسوم على أن تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام وان تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد وان تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.