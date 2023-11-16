إسرائيل: مقتل وإصابة 8 إسرائيليين بينهم جنود وتحييد 3 فلسطينيين جنوبي القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تم إجلاء 6 من قوات الأمن المصابين لتلقي العلاج، أحدهم توصف إصابته بالخطيرة، كما أصيب مدنيان آخران بجروح طفيفة".

فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، بمقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إطلاق النار، صباح اليوم، على حاجز النفق جنوبي القدس.

ووفق التحقيقات الأولية، فإن "ثلاثة أشخاص يقفون وراء تنفيذ العملية، حيث وصلوا إلى الحاجز العسكري وهم يستلقون سيارة وفتحوا النار، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم".

وذكر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وسيم بدر، في بيان: "اثنين من الإرهابيين الثلاثة الذين تم تحييدهم وقتلهم في مكان الهجوم الإرهابي على يد قوات الأمن، هما فلسطينيان من سكان منطقة الخليل".

وأضاف أنه "سيتم إجراء التحقيق في الهجوم الإرهابي من قبل الوحدة المركزية في لواء أورشليم القدس، وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي: "تم تحييد 3 إرهابين، وأصيب 6 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق الرابط بين مدينتي القدس وبيت لحم".

وأكدت الشرطة أن "الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة، ويتم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي. وتعمل قوات كبيرة من الشرطة، ومحاربي حرس الحدود، وجيش الدفاع بنشاط، على مسح وتفتيش في المنطقة، وفي مكان الهجوم الإرهابي".