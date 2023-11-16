شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: ليس من حق الاحتلال تحديد من يحكم غزة في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه ليس من حق الاحتلال أن يقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مشددة على أنه يجب أن يكون القطاع جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجاندر خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بلادها تدين أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، ويجب على السلطات الإسرائيلية حماية الفلسطينيين من العنف.

وأضافت، أن نصف كمية المساعدات الفرنسية البالغة 100 طن التي تم إرسالها إلى غزة دخلت القطاع.

الانتهاكات في غزة

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم، جميع دول العالم على إنشاء آلية للخروج من الرعب الذي يتكشف في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة الضفة الغربية المحتلة.

وخلال إفادة له أمام الدول حول زيارته لمصر والأردن الأسبوع الماضي، أنه لأول مرة يسمع مثل هذه الشهادات المروعة حول معاناة الناس التي تتزايد، رغم مسيرته المهنية في مجال الأزمات حول العالم.

وقال تورك للدبلوماسيين في المؤتمر الصحفي أن شعب غزة الذي يعاني منذ سنوات من الفقر المدقع خلف الأسلاك الشائكة، يتعرض للقصف الإسرائيلي الكثيف الذي لم نشهده من قبل، ما تسبب في معاناة وأضرار بالغة للمدنيين، ومقتل أكثر من 11 ألف شخص، 4600 منهم من الأطفال، والناس في صدمة عميقة، وأن في ذلك انهيارًا لأبسط قيم الإنسانية واحترام الحق في الحياة، ولا يمكن اعتبار مقتل هذا العدد الهائل من المدنيين أضرارا جانبية.

وطالب تورك بإجراء تحقيق صارم في الانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون أيا كان مرتكب الانتهاكات، وتجب المساءلة الكاملة، وأن الحل يكمن في تعزيز العدالة والمساءلة وحقوق الإنسان.

وأعرب عن القلق تجاه تصاعد أعمال العنف والتمييز ضد الفلسطيني الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما أعرب عن مخاوف من امتداد الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط، داعياً إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لاسيما ضد الأطفال، وجميع أشكال العقاب الجماعي، وإطلاق سراح الرهائن، ووقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم وعدم الإفلات من العقاب، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.