الخليج اليوم .. ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 5.75 مليون برميل في سبتمبر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نقل منتدى الطاقة العالمي (آي.إي.إف)، اليوم الخميس، عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي" أن صادرات الخام السعودي ارتفعت في سبتمبر/أيلول 170 ألف برميل يوميا لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميا، مقابل 5.58 مليون في أغسطس/آب.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وذكرت "جودي" أن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع بواقع 57 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.98 مليون برميل في سبتمبر 2023.

وكشفت البيانات تراجع مخزونات الخام السعودية 4.641 مليون برميل إلى 146.247 مليون برميل في سبتمبر.

وارتفع إجمالي إنتاج مصافي النفط المحلية في السعودية 0.336 مليون برميل إلى 2.866 مليون برميل في سبتمبر، فيما تراجع الحرق المباشر للخام في السعودية 120 ألف برميل في سبتمبر إلى 606 آلاف برميل.

وبشكل منفصل، أبقت المملكة على سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين لشهر ديسمبر/كانون الأول دون تغيير عن الشهر السابق.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، هذا الشهر أنهما ستواصلان التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج الخام حتى نهاية العام مع استمرار الضغط على أسواق النفط في ظل القلق حيال الطلب والنمو الاقتصادي.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل، ومع ذلك ظلت توقعاتها لعام 2024 أقل بكثير من توقعات أوبك.