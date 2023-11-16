الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يرأس ويفتتح القمة السعودية مع دول الكاريكوم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس في الرياض، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وقد التقطت الصور التذكارية لولي العهد مع قادة ورؤساء الدول المشاركة، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويضم الوفد السعودي الرسمي المشارك في القمة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب.