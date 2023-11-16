الخليج اليوم .. الكشف عن تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية في طوكيو (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

Globallookpress Zhong Ya/XinHua

Globallookpress Zhong Ya/XinHua

Globallookpress Zhong Ya/XinHua

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاما، قد كتب قبل 6 ساعات من الحادث: "إسرائيل أخطأت في اقتحام قطاع غزة"، وتقوم الشرطة بالتحقيق في العلاقة بين هذا المنشور والحادث.

وكانت سيارة قد اصطدمت بحواجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو، وأصيب شرطي يخدم هناك بكسر، وتبين أن سائق السيارة عضو في منظمة يمينية متطرفة.

وتدخل الحرب في غزة يومها الـ 41، في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة فيه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم، فجر يوم أمس الأربعاء، مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب"، فيما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الجنود الإسرائيليين خلال عملية "واجهوا عددا من الإرهابيين وقضوا عليهم، وتم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية وعسكرية، وعثر في إدارة أخرى على مقر عمليات ومعدات تابعة لحماس".

من جانبه أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة