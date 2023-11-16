الخليج اليوم .. السعودية تصدر بيانا بعد منعها دخول مسافرين من نيجيريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، بيانا لتوضيح سبب منع مسافرين نيجيريين من دخول المملكة وإعادتهم إلى وجهاتهم الأولية.

وأوضحت السفارة أن سبب ترحيل المواطنين النيجيريين عند نقطة الدخول إلى المملكة، هو عدم استيفائهم لشروط ومتطلبات الدخول وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، مشيرة إلى أن الركاب الذين تم منعهم من دخول السعودية قدموا معلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلبات للحصول على "فئة تأشيرة"، غير مطابقة لحالتهم الفعلية.

كما أكدت السفارة أهمية اتباع الإجراءات والقوانين التي وضعتها المملكة لجميع الزوار، وضرورة مراجعة جميع المستندات المطلوبة قبل المغادرة من بلدانهم إلى المملكة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين النيجيريين فقط، بل تشمل جميع المواطنين القادمين من الدول الأخرى.

ووفقا لتقارير نيجيرية، فقد تم إعادة حوالى 177 مسافرا من أصل 264 وصلوا السعودية على متن رحلة طيران "السلام- السلام" قادمين من نيجيريا خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: "سبق"