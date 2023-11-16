اخبار الخليج

الخليج اليوم .. "موديز" ترسم نظرة متفائلة لأداء اقتصاد السعودية في 2024

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد للعام المقبل 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو مستوى 4% في العام 2025.

 

وبحسب تقديرات الوكالة الواردة في تقرير حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة، فإن النمو في المملكة سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وبذلك تم خفض التوقعات مقارنة مع توقعات سابقة صادرة في أغسطس 2023.

 

إقرأ المزيد

صورة من الأرشيف - الرياض

السعودية.. بيانات تظهر انكماش الاقتصاد

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في شهر أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو 2023.

 

المصدر: عكاظ

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا