شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مربعًا سكنيًا فى مُخيم "جباليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم /الخميس/، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالمخيم بأن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا فيه؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنين وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين الشهداء، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.



وقصفت مدفعية الاحتلال "عزبة ملّين" فى جباليا؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى وأعلن المستشفى الإندونيسى فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، انهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم..كما شن طيران الاحتلال الحربى غارات فى محيط المستشفى.



وفى خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 7 أشخاص على الأقل، فى قصف الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة شرقا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر فى المدينة.



وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.. كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وفى سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الإسعافية ما تزال محاصرة فى المستشفى الأهلى العربى "المعمداني" فى حى الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع دوى انفجارات وإطلاق نار كثيف فى محيط المستشفى.



وأشارت إلى وجود عدد من الشهداء والجرحى فى ساحة المستشفى، على بعد حوال 30 مترا فقط، وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.



وخرجت كل المستشفيات فى مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، مساء الخميس، فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها مستشفى "المعمداني" فى غزة ومستشفى "الإندونيسي" فى بيت لاهيا، والحصار الذى تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلى على مجمع الشفاء الطبي، وتوغل دبابات الاحتلال فى محيط المستشفى الميدانى الأردني.



كما بات قطاع غزة معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل فى خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الاحتلال إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.



ويضيف انقطاع الاتصالات والإنترنت، صعوبات بالغة على عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين ووسائل الإعلام، مع تواصل المجازر التى يرتكبها الاحتلال فى مختلف أنحاء القطاع، الشمال والوسط والجنوب.



وأسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء نحو 11500 شهيد، منهم أكثر من 4700 طفل، و3155 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 29 ألفا، وذلك حسب آخر تحديث نشره مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة الليلة الماضية.