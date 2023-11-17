شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعلن إطلاق عملية فتح رأس مال بنكين حكوميين بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، عن إطلاق عملية فتح رأس مال بنكين حكوميين بنهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، داعيا المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص إلى الاندماج فى تطوير القطاع البنكى الجزائرى.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الحكومة الجزائرية، ولفيف من كبار رجال الدولة.



كما دعا الرئيس الجزائري، المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص إلى الاستثمار فى المجال البنكى بفتح بنوك خاصة للمساهمة فى تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج فى مسار تطوير الاقتصاد.



وذكر تبون أنه طالب بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص، مشددا على أن الاقتصاد يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك الحكومية.



ومن جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائرى التزام بلاده باسترجاع الأموال المنهوبة المحولة، وكذلك العقارات التى تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية فى الخارج، مؤكدا تجاوب الاتحاد الأوروبى الذى أعطى موافقة مبدئية فى هذا الإطار.