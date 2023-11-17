شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين واندلاع مواجهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وأغلقت مداخلها كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

تدمير البنية التحتية لجنين

داهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة، كما قطعت التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف المخيم.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين، كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون وبيت قاد وفقوعة ودير أبو ضعيف شمال شرق جنين، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلها، ومدخلي قريتي زبدة وكفيرت.