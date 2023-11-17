الخليج اليوم .. شاهد.. الشاب اليمني "هيثم العدني" يكشف ماذا سيفعل خلال الساعات المتبقية له قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه

الرياض - كتب موسى القحطاني - وثق مقطع فيديو آخر لقاء للشاب اليمني " هيثم العدني " يكشف ماذا سيفعل خلال الساعات المتبقية له قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه .

وظهر هيثم في الفيديو وهو يجلس مع أفراد عائلته ، ويروي لهم كيف يكون يومه قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه .

وقال هيثم : يوم الأحد بسلم على أهلي في الزيارة ، والمغرب أسلم تليفوني ، وأظل أقرأ قرآن وأدعي وأصوم حتى يوم تنفيذ الحكم .

وتابع: ما بفطر في هذا اليوم حتى إذا تم التنفيذ العصر أو المغرب ، فعمري بإيد الله مو بإيديهم.

يذكر تم تنفيذ حكم الإعدام الاثنين الماضي على " هيثم العدني " ، لقيامه بقتل مواطن عماني، وكان ذلك منذ حوالي 5 سنوات، وطلب هيثم أن يصلي ركعتين في مكان الإعدام قبل تنفيذ الحكم، وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد فشل الجهود المختلفة في إقناع ذوي الدم بالعفو عن هيثم.