شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تنفى وجود أية اتصالات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة الموريتانية بشكل تام وجود أية اتصالات مع إسرائيل.

ونفى الناني ولد اشروقه الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ـــ خلال مؤتمر صحفى الخميس، في نواكشوط ـــ بشكل تام ما يشيعه البعض من إمكانية وجود اتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الإعلاميين إلى اليقظة في مثل هذا النوع من القضايا التي يستخدمها البعض لنشر الشائعات لتحقيق مآرب خاصة.

وشدد الناني على أن موقف موريتانيا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني واضح لا لبس فيه، وقد عبر عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالاستياء والتنديد في القمتين السعودية الإفريقية، والعربية الإسلامية المشتركة، وفي تغريداته كما عبرت عنه الحكومة والشعب في العديد من المناسبات.