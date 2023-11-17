شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: القرار 2712 خطوة أولى لوقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أهمية قرار مجلس الأمن 2712، كونه خطوة أولى لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، على أن يجري التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

وأوضح أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال.

وشدد على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، لقوات الاحتلال لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفة بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

البرلمان العربي يرحب بالقرار

رحب البرلمان العربي بصدور قرار مجلس الأمن الدولي باعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين، وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أهمية العمل بشكل جدي ومكثف للبناء على هذه الخطوة؛ لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في القطاع.

وطالب في بيان له اليوم، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين الأفعال الوحشية لإسرائيل بقتل المدنيين والأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات في قطاع غزة كونه عقاباً جماعياً لمواطني القطاع ويمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.