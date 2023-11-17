شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أممي: احترام القيم الإنسانية انهار في حرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد خلال حديثه مع الصحفيين أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، على ضرورة إنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي في قطاع غزة.

وأوضح أن تبني مجلس الأمن الذي يدعو القرار إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، بداية لما هو مطلوب للعمل على تخفيف الوضع الإنساني في غزة ويجب تطبيقه على وجه السرعة.

أذى كارثي

وأضاف تورك أنه يجب وضع حد للقتال لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الأذى الكارثي الذي تعرض له سكان غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرين بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا غزة، والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة.