قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين شرقي رفح وطائرة مسيرة توقع ضحايا في جنين

دبي - محمود عبدالرازق - كما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، وتركز القصف على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".

ولفتت "وفا" إلى أن "شمال قطاع غزة تعرض فجر اليوم لقصف إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف عشوائية نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، كما استهدفت بعدة قذائف منطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع".

على جانب آخر، قتل فجر اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ الليلة الماضية.

وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.