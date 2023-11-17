شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: شعب غزة عاش 6 أسابيع من الجحيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة، إن شعب غزة شهد ما يقرب من 6 أسابيع من الجحيم، 6 أسابيع من التجاهل التام للقانون الإنساني الدولي".

وقالت جولييت توما، مدير الاتصالات في الوكالة عن زملائها على الأرض قولهم: "اليوم تبدو غزة كأنها تعرضت لزلزال، إلا أنه زلزال من صنع البشر، وكان من الممكن تجنبه تمامًا".

وأضافت: "لقد شهدنا في الأسبوع الماضي أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948، لقد كان هذا نزوحًا جماعيًا يجري تحت أعيننا".

الخبز أصبح رفاهية

وقدم برنامج الأغذية العالمي صورة كارثية للوضع الإنساني الناجم عن الحرب في قطاع غزة.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة الإقليمية باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط: "بالكاد يستطيع الناس الحصول على وجبة واحدة في اليوم، خيارات الطعام تقتصر على الأطعمة المعلبة، إذا كانت متوافرة بالفعل، بينما أصبح الخبز رفاهية في الواقع".

وتابعت أن "غزة تواجه خطر الانزلاق إلى جحيم الجوع دون وقود، والإسراع بشكل متزايد في الإمدادات الغذائية"، وأن "2.2 مليون شخص، أي ما يقرب من جميع سكان غزة، يحتاجون الآن إلى مساعدات غذائية".