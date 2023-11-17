الخليج اليوم .. بداية مظفرة للسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حقق المنتخب السعودي فوزا عريضا على ضيفه الباكستاني برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل للمنتخب السعودي صالح الشهري (6 و48 من ركلة جزاء)، وعبدالرحمن غريب (90+1)، وعبد الله رديف (90+5).

وهذا الفوز هو الأول للمنتخب السعودي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني.

وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني، مدرب إيطاليا السابق، أربع مباريات ودية، خسرت منها ثلاثا أمام كوستاريكا 1-3، كوريا الجنوبية 0-1، ومالي 1-3، فيما تعادلت بشق النفس مع نيجيريا 2-2.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب السعودي النقاط الثلاث وتصدر المجموعة السابعة أمام الأردن (نقطة واحدة) وطاجيكستان (نقطة واحدة)، فيما حلت باكستان أخيرة بلا رصيد.

وكان المنتخب الأردني سقط في فخ التعادل أمام مضيفه طاجيكستان 1-1 في دوشانبي.

ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره السعودي على ملعب عمان الدولي، بينما يحل منتخب طاجيكستان ضيفا على باكستان في الجولة الثانية الثلاثاء القادم.

المصدر: وكالات