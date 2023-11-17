شكرا لقرائتكم خبر عن الطواقم الطبية تخرج من مستشفى فى جنين حاصرته قوات الاحتلال وطلبت إخلاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الطواقم الطبية مستشفى "ابن سينا" فى مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، بعد محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلى للمستشفى ومطالبتها عبر مكبرات الصوت بإخلائه بشكل فورى.

وأظهرت مقاطع فيديو إجبار قوات الاحتلال عددا من المُسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقيامها بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقالها عدد منهم.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية وطالبت بإخلائه فورا.

وأكدت مصادر أمنية وطبية في جنين أن قوات الاحتلال التي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 أشخاص، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت سيارات.

وأصيب عدد من الأشخاص في قصف لطائرات مُسيرة، وبرصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.

