شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى محيط دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلى بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط فى محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة، نفذت المقاتلات الإسرائيلية عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فيما تسبب العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية.