وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك خلال زيارة غالانت إلى مركز قيادة الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس.

وقال غالانت إن "القوات الإسرائيلية تتصرف بدقة وحزم وحسم وبتنسيق عالٍ للغاية بين الجو والبحر والبر وهي مصحوبة بمعلومات استخبارية قوية وشاملة للغاية".

وأضاف: "وصلت اليوم إلى مقر الفرقة التي تعمل قواتها الخاصة أيضًا داخل مستشفى الشفاء. هناك نتائج مهمة، والعملية مستمرة ويتم إجراؤها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكنها حازمة للغاية".

وتابع: "في اليوم الأخير انتهينا فيه من السيطرة وتطهير الجزء الغربي بأكمله من مدينة غزة"، لافتًا إلى أن المرحلة التالية من الهجوم قد بدأت.

وأردف: "كلما عمقنا هذه العملية، وزدنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات، ودمرنا المزيد من الأنفاق، وقضينا على المزيد من العناصر، وأسقطنا المزيد من رؤساء التنظيمات، كلما زادت فرصة إعادة المختطفين لدينا، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.