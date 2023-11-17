شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى بسبب قيود الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 4 آلاف فلسطينى، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية بحق المصلين، للجمعة السادسة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين.

وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقد اعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، ولاحقتهم في شوارع وادي الجوز وباب الأسباط.

وللجمعة السادسة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.