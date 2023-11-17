شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مجمع الشفاء الطبى فى غزة بعد تحوله إلى "ساحة حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسم أضحى يرتبط ارتباطا وثيقا فى الأذهان بساحات المعارك، إنه "مجمع الشفاء الطبي"، الذى حولته قوى الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، إلى "ساحة حرب"، وفق مسؤلين في وزارة الصحة بقطاع غزة ، وقصفت أجزاء كثيرة منه خلال الأيام الماضية، آخرها 3 أبنية تابعة للمجمع ، اليوم الجمعة.

يعانى المستشفى وضعا كارثيا نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى الإرهاق الذي طال الكادر الطبي نتيجة العمل المتواصل، وبات مكتظا بآلاف الجرحى والمرضى بما يفوق طاقته الاستيعابية.

فى هذا الصدد، يقول مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف الشوارع المحيطة، مع نفاد احتياطات الوقود المتبقية، مبيناً أن المستشفى سيصبح غير قادر على العمل.

وأضاف أبو سلمية أن "العاملين يكافحون لإبقاء الأطفال حديثي الولادة على قيد الحياة بعد نفاد إمدادات الأكسجين، في وقت ينقل فيه الأطفال من حاضنات وحدة الأطفال حديثي الولادة، إلى مكان آخر من المستشفى لحمايتهم، في ظل حصار مستمر. فالأطفال الخدج (المبتسرين) يتم لفهم ببطانيات ألومنيوم ووضعهم بجوار الماء الساخن في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة"، وفق أبو سلمية.



مجمع الشفاء فى قطاع غزة

ما أهميته؟

"الشفاء"، المجمع الأقدم والأكبر في قطاع غزة، حيث تأسس عام 1946، أي قبل قيام إسرائيل بعامين، ويقدم المجمع خدمات علاجية وصحية متنوعة، وعمليات جراحية لأعداد كبيرة من السكان، وتجرى فيه عمليات جراحية متعددة، وغسيل كلى، وعدة خدمات صحية وعلاجية أخرى في قسم الطوارئ.

ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة، هى هي الجراحة، والأمراض الباطنية، والنسائية والتوليد، بالإضافة إلى قسم الطوارئ، ووحدة العناية المركزة، وقسم الأشعة، وبنك الدم، وقسم التخطيط، وغير ذلك من أقسام.



تكدس المرضى

ويعمل فيه نحو 25 % من العاملين في المستشفيات بالقطاع، نحو 1500 موظف، بينهم نحو 500 طبيب، و700 ممرض، ونحو 30 صيدلياً، وتبلغ طاقته الاستيعابية بين 500-700 سرير.

أصبح للمجمع دور آخر مهم ، منذ بدء الحرب الشعواء فى غزة، إيواء العائلات ، حيث نزح إليه خلال الأيام الماضية في ظل الحرب أكثر من 40 ألف شخص للاحتماء من الغارات التي استهدفت منازلهم، حيث تفترش الأسر ممرات المستشفى وساحاته، وليست هذه المرة الأولى بل كان يأوى المجمع العائلات فى حروب سابقة.

ماذا عن تاريخه؟

كان مبنى"الشفاء" في الأصل ثكنة عسكرية تابعة للجيش البريطاني، وعند احتلال قطاع غزة خضع للسلطات الإسرائيلية بعد عام 1967، وبقي كذلك حتى استلمته السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وبدأت توسعة المستشفى قبل 1967، وتم توسعته مرة أخرى في الثمانينات، وتحت إدارة السلطة الفلسطينية.

أين يقع؟

يقع مجمع الشفاء الطبي على مفترق طرق في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة في القطاع، ويطل على شارعي عز الدين القسام والوحدة، حيث يركز الجيش الإسرائيلي قصفه ومحاصرته لتلك المنطقة.

وتبلغ مساحة المجمع 45 ألف متر مربع، وهو عبارة عن مجمع ضخم من المباني والأفنية يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من ميناء صيد صغير في مدينة غزة، وينحصر بين مخيم الشاطئ للاجئين وحي الرمال.