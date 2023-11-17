إعلام: مصر تنجح في إدخال 150 ألف لتر سولار إلى غزة عبر معبر رفح... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم حالياً إدخالها من معبر رفح إلى المستشفيات في غزة، مؤكدة أن الضغوط المصرية نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى القطاع.
في السياق نفسه، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفياً مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها الأونروا لتخصيص مقار جديدة لها لتتمكن من استئناف مهامها.
وأعرب المفوض العام للأونروا عن قلقه البالغ نتيجة تفاقم حجم الكارثة الإنسانية في غزة، والتحديات المتزايدة التي تواجهها وكالات الإغاثة والمراكز والكوادر الطبية بشكل يعيق قدرتها على القيام بمهامها.
15 نوفمبر, 15:38 GMT
وفي اتصال آخر مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أكد شكري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لاسيما إقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة للقطاع، مع توضيح أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.