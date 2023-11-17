الهباش لـ"الخليج 365": اقتحام المستشفيات في غزة تم بموافقة أمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الهباش، في حديث لوكالة "الخليج 365": "أمريكا عطلت المشروع الروسي في مجلس الأمن مرتين أو 3 مرات، وعطلت المشروع الصيني الروسي، وتعطل أي مشروع لوقف إطلاق النار، وهي التي تدعم إسرائيل ماديًا ومعنويًا وتمدها بالاحتياجات العسكرية وتمنع ملاحقتها في الساحة الدولية، وهي التي أعطتها الضوء الأخضر للعدوان، وحتى الاعتداء على مستشفى الشفاء، وعلى غيرها من المستشفيات، كان يتم بضوء أخضر من أمريكا، وبالتالي نجد أن أمريكا هي صاحبة القرار وليس إسرائيل".

وأضاف الهباش: "نرفض أي حل لقطاع غزة دون الضفة الغربية والقدس، ونريد حلاً سياسيًا أساسه إنهاء الاحتلال من كل الأراضي الفلسطينية، ومطلبنا الأول وقف إطلاق النار، وبعده نحن المسؤولون عن قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.