شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى فى سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني والأربعين على التوالي.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، اليوم الجمعة، باستشهاد 4 أشخاص في غارة على منزل وسط مدينة خان يونس، واستشهاد وإصابة عدد آخر لم يتسن حصره، في قصف منزل شرق المدينة، واستشهد 18 آخرين في غارة استهدفت منزلًا في مخيم "النصيرات"، بينهم أطفال ونساء.

وفي منطقة "جباليا" البلد شمال القطاع، استشهد وأصيب عشرات الأشخاص، جراء استهداف طيران الاحتلال مربع سكني بسلسلة من الغارات.

وواصل الاحتلال استهداف محيط المستشفى الإندونيسي بسلسلة غارات مكثفة.